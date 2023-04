Carolina García repite clasificación internacional no segundo día de 'Trials Olímpicos', esta vez no K-2 500

Carolina García e Sara Ouzande, no Selectivo ou 'Trials Olímpicos' de Trasona © Real Federación Española de Piragüismo

Segundo día de competición este xoves no encoro asturiano de Trasona co selectivo de augas tranquilas ou 'Trials Olímpicos', como os bautizou a Real Federación Española de Piragüismo ao ser unha cita clasificatoria para as próximas competicións internacionais e primeiro paso cara aos Xogos de París 2024.

Se na primeira xornada unha das grandes noticias para o piragüismo pontevedrés chegou coa vitoria e clasificación internacional do K-4 feminino, unha das súas integrantes, a pontevedresa Carolina García repetiu éxito nas embarcacións dobres.

Carolina e a súa parella, a asturiana Sara Ouzande, dominaron o K-2 500 metros parando o crono nun tempo de 1:51.001 e clasificándose para a Copa do Mundo de Szeged.

Segundas nesa proba foron Laia Pelachs e Begoña Lazcano (1:51.431) e no terceiro lugar finalizou Teresa Portela facendo equipo con Estefanía Fernández (1:52.124).

Na outra final da mañá o cangués Rodrigo Germade e o balear Marcus Cooper, campións do mundo en 2021, impuxéronse no K-2 500 masculino.

Este xoves tamén entraron en competicón outros representantes da armada pontevedresa, destacando a actuación de Antía Jácome vencendo na súa semifinal do C-1 200 metros e de Marín Jácome e Jaime Duro facendo o propio nas semifinais do C-1 1.000 metros.