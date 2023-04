A familia do Atlético Estación homenaxea a Jose Luís Torrado e a Rosa, expresidenta da entidade

Os salóns do Hotel Galicia Palace foron escenario o pasado domingo dun emotivo acontecemento. Toda a familia da Atlético Estación, club que formou en Pontevedra futbolistas de todas as idades durante máis de vinte anos, rendeu unha sentida homenaxe a dúas das súas figuras máis importantes: Jose Luís Torrado, masaxista coñecido como O Bruxo; e a súa esposa e expresidenta do club, Rosa.

No acto participaron máis de noventa persoas, moitos deles exfutbolistas da entidade e outros moitos achegados. O motivo desta sorpresa non era outro que o de agradecer o traballo desinteresado prestado durante anos polo matrimonio.

Ao finalizar a comida, unha representación de exxogadores fixeron entrega á parella dunha placa conmemorativa. Ademais, os discursos, as anécdotas e os recordos relatados durante o banquete fixeron brotar as bágoas a máis dun dos asistentes.

"Quixemos facerlles esta homenaxe, non por ningún motivo nin ningunha data especial, senón por recoñecer o bo trato que nos prestaron durante todos os anos de vida do equipo", explica Edu, un dos exfutbolistas da Atlético Estación, os motivos desta multitudinaria convocatoria. "Sabían que estabamos a organizar algo, pero foi unha sorpresa e emocionáronse moito", confesa.