O equipo xuvenil do Cisne, ao asalto un ano máis do Campionato de España

O Club Cisne Balonmán afíxose a medirse ás mellores canteiras do país, co máxico recordo do incrible título nacional conseguido no ano 2021.

Dous anos despois daquela xesta o equipo xuvenil do Cisne volve á carga nun Campionato de España, comezando cun sector nacional que lle levará nesta ocasión ata o País Vasco.

Segundo confirmou a Real Federación Española de Balonmán, o conxunto pontevedrés quedou encadrado no Sector C do Campionato de España que se disputará en Zarautz. Os seus rivais serán o Zarautz ZKE, o Granollers Sporting e o BM Sinfín.

A @RFEBalonmano deu hoxe a coñecer, os sectores do campionato estatar xuvenil masculino



O @balonmanluceros será o organizador do sector A, mentres que o @ClubCisneBalonm viaxará ata Zarautz para desputar o sector C



Nas imaxes os grupos de competición



Moita sorte pic.twitter.com/82ZYkRjDDv — Federación Galega Balonmán (@fgabalonman) April 26, 2023

Só oito dos 32 equipos clasificados para esta fase do Campionato de España pasarán á fase final, programada do 17 ao 21 de maio de 2023

A competición previa disputarase pola súa banda do 5 ao 7 de maio, onde só o campión de grupo logrará billete para pelexar polo título nacional.