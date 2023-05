Un Pontevedra sen ambición naufraga en Talavera e deixa escapar o tren da permanencia (4-2)

Partido entre Talavera e Pontevedra no Estadio Municipal El Prado © CF Talavera de la Reina Partido entre Talavera e Pontevedra no Estadio Municipal El Prado © CF Talavera de la Reina

Desde o pasado 18 de decembro, cun 0-2 en Alxeciras, o Pontevedra Club de Fútbol non sumou nin un só punto fóra da casa, e así pensar na salvación faise imposible. Nin sequera no campo dun Talavera pechacancelas e case desafiuzado os granates conseguiron este domingo sacar algo positivo, despois de remontar dous goles en contra e desinflarse nos instantes finais (4-2) para ver como as súas opcións de permanencia seguen descendendo. Aínda é matematicamente posible, pero cada vez máis improbable.

Os da Boa Vila sabían que era un encontro vital para as súas aspiracións, máis tras saltar ao campo sabendo que o Sanse, rival que marcaba a zona de salvación, cedera un empate. Con todo o equipo adestrado por Juan Señor pareceu saltar ao terreo de xogo sen ambición. O Talavera foi o que se fixo co dominio desde os instantes iniciais, cun Pontevedra ao que non lle duraba o balón e apenas se aproximaba ao área contraria.

Aos 6 minutos o conxunto local deu o primeiro aviso, nun saque de esquina sacabo por Riere que Buenacasa remataba de cabeza sen oposición salvando Cacharrón. Reaccionaron os granates cunha acció individual de Álex González, pero o seu centro chute tras desfacerse do seu marcador sacábao o gardameta. Era o minuto 7 e sería a única aproximación con perigo visitante de toda a primeira metade.

O guión non cambiou, e no minuto 12 puido chegar o primeiro do Talavera. Riera filtra un balón profundo polo costado destro de ataque dos seus para a chegada de Álvaro Juan, pero o centro deste non o aproveita Escudero con todo a favor e ao bordo da área pequena disparando desviado. Un aviso máis que serio de que non era o camiño para os granates.

Tanto empezou a ir o cántaro á fonte que terminou por romper pasado o ecuador do acto inicial co 1-0. Aos 26 minutos o equipo manchego recuperaba en cuarto de campo propio e iniciaba unha rápida transición pola esquerda. Souley aguantaba a disputa con Bastos e servía de novo ás costas da liña defensiva para o desmarque de Escudero, que batía coa zurda por baixo a Cacharrón.

O golpe non fixo reaccionar ao Pontevedra, e aínda que o ritmo descendeu lixeiramente con menos chegadas locais, nun contragolpe ao fío do descanso chegaba o segundo. Nunha mala transición defensiva Álvaro Juan recibía ao espazo totalmente só pola dereita, encaraba ao Cacharrón e cedía no último momento para que de novo Escudero marcase a pracer. Así se chegaba ao descanso. O panorama era negro, pero aínda restaban 45 minutos para emendar as cousas.

Señor moveu ficha desde o banco, dando entrada a Yelko Pino e a Charles en lugar de Víctor Casais e de Rufo, que fora a única novidade no once inicial. Os granates adiantaban liñas para tentar apurar as súas opcións, aínda que o primeiro que chegaba era unha soble ocasión local, ambas as dúas na cabeza de Buenacasa. A primeira atopou a Cacharrón e a segunda, a remate dunha falta lateral, o traveseiro.

Perdoou a sentenza o Talavera e a continuación chegaría o 2-1 que, polo menos, dabas esperanzas. Yelko cazaba un balón entre liñas, con espazo e tempo para pensar poñendo un balón filtrado ao momento de penalti para que Brais controlase ao segundo toque cruzase marcando coa esquerda.

Por diante, aínda restaban 35 minutos, e o Pontevedra estirouse aínda máis, o que deixaba tamén opción ás contras manchegas. Nunha delas Cacharrón salvaba un man a man con Álvaro Juan para manter no partido ao seu equipo.

Agora si os da Boa Vila buscaban con determinación a meta contraria. Brais estivo de feito preto do empate cun disparo desde a frontal que se estrelou no lateral da rede, e conseguiuno despois a 10 minutos do final nun centro de Borja desde a dereita que se foi envenenando ata que o 8 granate meteu a bota para bater a Biel.

Os afeccionados pontevedreses desprazados a Talavera de la Reina soñaban coa remontada e unha vitoria que aumentase as opcións de salvación na Primeira RFEF, pero cando estaba máis preto o globo picouse. Escudero volvía marcar no minuto 85 rematando de socato un centro desde a dereita mal defendido pola zaga, e repetía xa no desconto co seu cuarto tanto da mañá para finiquitar o duelo. Antes Bastos pedira un penalti por unha patada de Souley na área, con 3-2. Pareceu claro, pero o colexiado non concedeu o que podía supoñer o empate, claro que un punto tampouco era suficiente.

Tras este resultado e a falta de só 9 puntos por disputarse, o Pontevedra afúndese na táboa a 6 xa da permanencia.

CF TALAVERA (4): Biel Ribas, Álvaro Juan (Delorenzi, min.77), Morante, Neyder (Loukou, min.84), Dani Ramos, Lass, Reguera (Renan Zanelli, min.77), Sito Riera (Bueno, min.77), Escudero, Souley, Buenacasa (Edu Gallardo, min.66).

PONTEVEDRA CF (2): Cacaharrón, Ángel Bastos, Soto, Churre, Samu Araújo (Guèye, min.59), Miguel Román, Borja Domínguez, Álex González, Brais Abalenda, Víctor Casais (Yelko Pino, min.46), Rufo (Charles, min.46).

Árbitros: Imanol Irurtzun Artola, auxiliado nas bandas por Domínguez Rubio e Martínez Guerrero (Navarra). Amoestou a Riera, Biel e Lass no Talavera e a Brais Abalenda, Samu Araújo e Miguel Román no Pontevedra.

Goles: 1-0 Escudero (min.26); 2-0 Escudero (min.43); 2-1 Brais Abelenda (min.55); 2-2 Brais Abelenda (min.80); 3-2 Escudero (min.85); 4-2 Escudero (min.91).

Incidencias: Partido da xornada 35 de liga na Primera RFEF disputado no Estadio Municipal El Prado de Talavera ante 2.068 espectadores.