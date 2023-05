Karla Hernández e Alejandra Gallegos non continuarán nas filas do Waterpolo Pontevedra

Karla Hernández, no partido Primeira Nacional entre Waterpolo Pontevedra e Real Canoe © Cristina Saiz

A planificación da próxima tempada por parte do Club Waterpolo Pontevedra xa comezou. Segundo notificou o club esta semana, as mexicanas Karla Hernández e Alejandra Gallegos, integrantes do persoal do equipo de Primeira Nacional, non continuarán co equipo.

Desde a directiva do club pontevedrés agradecen que aceptasen "o reto de vir formar parte deste proxecto histórico para o noso club e para o waterpolo galego en xeral" ademais do "esforzo extra que supuxo ter que asumir un proceso de adaptación exprés".

Insisten en que foron "un referente para nosas pequenas waterpolistas, que vos vían como un exemplo para seguir" e recoñecen o seu traballo á hora "promocionar e difundir o waterpolo e achegalo á sociedade pontevedresa".

O CW realizou unha campaña máis que brillante na que cumpriu con fartura as expectativas. O obxectivo nun principio era a permanencia ao tratarse dun equipo recentemente ascendido, pero os bos resultados conseguidos polo equipo permitíronlle disputar a fase de ascenso.