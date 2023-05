O TorneoCup regresa a Cerdedo-Cotobade os días 10 e 11 de xuño coa súa cuarta edición

Máis de 350 nenos e nenas de categorías benxamín e alevín participarán os días 10 e 11 de xuño na cuarta edición do TorneoCup Cerdedo-Cotobade que se disputará no campo municipal das Extremas.

No acto de presentación, que contou coa presenza do alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; o padriño do torneo, Edu Pérez, veciño de Almofrei, ex xogador e adestrador de porteiros na Real Federación Galega de Fútbol, e membros do comité organizador do campionato, indicaron que en total serán 24 equipos os participantes nesta nova edición, doce por cada categoría, procedentes de Pontevedra, Soutomaior, Vigo, Ourense, Redondela, Santiago de Compostela, Boqueixón, Forcarei ou Monterroso.

Inaugurarán a xornada o sábado 10 os equipos de categoría benxamín reservando o domingo 11 para os alevíns. Así competirán en benxamín o Cotobade, Verdugo, Sagrado Corazón, Villestro, Salgueiriños, Chapela, Portero 2000, Cacheiras, A.J. Lérez, Cristo Victoria, Bosco e Monterroso, mentres que o Pontevedra, Verdugo, A Seca, Cristo Victoria, Pabellón, Chapela, Bosco, Cacheiras, A. J. Lérez, Boqueixón, Terra de Montes e Monterroso saltarán ao verde o domingo.

Durante a presentación, Jorge Cubela agradeceu á organización os esforzos que realizan para que este TorneoCup "se convirta nun referente do fúbol base na provincia e ofreceulles toda a colaboración posible por parte do Concello para que todo resulte un éxito".

Tamén aproveitou para convidar á veciñanza a presenciar os partidos do torneo para "animar a estes cativos que se inician na súa vida deportiva e que, seguramente, acadarán grandes metas. Cerdedo-Cotobade é un concello aberto e que aposta polo deporte e os seus deportistas. Boa mostra delo é que cada vez son máis os deportistas do noso concello que triunfan nas súas respectivas disciplinas. Estamos sementando a base dun futuro saudable no que os nosos nenos e nenas son os protagonistas", dixo o alcalde.