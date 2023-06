Iván García, sen opcións de podio no Mundial de taekwondo o caer no primeiro combate

O taekwondista Iván García (+87 quilos) dixo adeus ao Campionato do Mundo de Bakú tras caer eliminado en dezaseisavos.

O galego, que fixera unha tempada brillante no ano 2022 proclamándose subcampión do mundo e de Europa, non puido aspirar a defender a súa medalla ao perder no primeiro combate por 2-0 ante o coreano Yoon min Bae, claro dominador do primeiro asalto (2/7). No segundo xogou co marcador e o crono para pesar do empuxe rival para superalo por 1/4.

Iván García foi intervido no mes de xaneiro tras sufrir unha rotura de menisco mentres adestraba en Mallorca, é o número 2 na clasificación de Taekwondo e ten en xogo a súa clasificación para os Xogos Olímpicos de París 2024.

A participación española no Mundial de Bakú pechouse con catro medallas: unha prata conseguida por Hugo Arillo (-54 quilos) e os tres bronces de Adrián Vicente (-58 quilos), Adriana Cerezo (-49 quilos) e Joan Jorquera (-63 quilos).