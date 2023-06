O Arxil renovará a boa parte do seu primeiro equipo para iniciar un novo asalto á liga Challenge

Partido entre o Arxil e o Bonisit Unibasket no CGTD © Cristina Saiz

O CB Arxil traballa xa na planificación da nova tempada. Á espera da confirmación da composición dos grupos da liga Feminina 2, dos prazos para a inscrición do equipo e da data do inicio da liga, o equipo verde está centrado na confección do plantel do primeiro equipo.

Mayte Méndez iniciou xa contacto coa maior parte das xogadoras que formaron parte do plantel verde a pasada tempada. A predisposición de todas elas para continuar é manifesta, pero as primeiras renovacións non se producirán ata dentro de, polo menos, unha semana.

O club ten como obxectivo renovar o maior número de xogadoras da tempada pasada, pero tamén están atentos ao mercado nacional para reforzar tanto o plantel do primeiro equipo como a do filial. De feito, a política de renovacións é extendible tamén ao equipo de Primeira Nacional.

O plantel que máis cambios sufrirá será a do equipo júnior, debido a que boa parte das xogadoras darán o salto a sénior o próximo curso. É o caso de Carla Vázquez, Mara Abreu, Maria Sorribas ou Claudia Santiago, que en función das súas obrigacións académicas continuarán ou non baixo a disciplina do Arxil. En calquera caso o obxectivo será competir en Liga Galega.