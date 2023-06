Impulso ao balonmán feminino na comarca: Cisne e Poio Artai buscan xogadoras

Paso adiante no balonmán da comarca para impulsar novos equipos integramente femininos que axuden a completar a formación das xogadoras que, ata o de agora, se atopaban cun tapón cando avanzaban nas categorías mixtas de formación.

Dous novos proxectos neste sentido están en proceso de xestación, por unha banda co Club Cisne Balonmán e por outro co BM Poio Artai.

No caso do Cisne, a entidade pontevedresa anunciou que "buscamos guerreiras", cumprindo o obxectivo marcado pola entidade de medrar coa creación dunha estrutura feminina.

O Cisne habilitou unhas xornadas de captación para diferentes idades, que terán lugar do 7 ao 20 de xuño. En primeiro lugar para deportistas nadas nos anos 2015, 2016 e 2017 poderán probar de maneira gratuíta o mércores 7 no pavillón Multiusos e os días 12 e 14 no Municipal, de 17.00 a 18.00 horas, mentres que para as nadas nos anos 2013 e 2014 habilitáronse as mesmas xornadas e localizacións pero en horario de 18.00 a 19.00 horas.

Por último as xogadoras nadas entre o 2010 e o 2012 poderán probar durante catro xornadas no pavillón do Frei Martín Sarmiento. Será os días 8, 13, 15 e 20 de xuño en horario de 19.30 a 20.30 horas.

¡BUSCAMOS GUERRERAS!

¿Quieres formar parte de nuestro equipo femenino?

¡Anímate y ven a probar en nuestro Club!

Te detallamos los horarios #OrgullosasdoNoso #SomosCisne #guerrerascisneístas pic.twitter.com/2v0VSOILgU — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) June 6, 2023

BALONMÁN POIO ARTAI

No caso do Poio Artai, a entidade deportiva confirmou recentemente a súa intención de crear un equipo sénior feminino, no que consideran "un fito para a historia do club".

Co seu plantel aínda sen pechar, o Poio Artai facilita os seus datos de contacto para todas aquelas xogadoras que queiran sumarse ao proxecto, podendo contactar a través das redes sociais (@bmpoioartai) ou a través do correo electrónico edpoiobalonman@gmail.com.