Luisito: "Son un home con moito carácter, pero xamais lle botei a man a un futbolista"

O adeus de Julio Rey nas filas do Arosa SC causou gran balbordo na entidade, que celebrou este venres a súa Asemblea Xeral marcada polas críticas dun numeroso grupo de asistentes. Isto, ademais, viuse marcado por unhas acusacións cara a Luisito, do que din que non trata de forma adecuada aos xogadores.

O técnico non estivo presente na Asemblea por motivos familiares e saíu esta mañá para defenderse desas acusacións nunha rolda de prensa convocada de maneira urxente, na que estivo acompañado polo presidente Manolo Abalo, o seu segundo adestrador Miguel Domínguez, o preparador físico Roberto Valdés e o xogador Carlos Pacheco.

Todo comezou tras a primeira reunión que tivo con Julio Rey para a súa renovación, "reúnome con el nun bar, pregunto á administración do club o que gaña, ao meu non me parece correcto e eu subinlle. Púxeno á altura dos mellores", explicou Luisito. "Teño unha relación con el moi boa, en catorce meses se ao meu dinme que ía ter un problema e que ese ía ser Julio Rey, non mo creo. Estou a vivir unha cousa que non me pasou nunca nos meus 19 anos que levo como adestrador".

Foi precisamente ao capitán arlequinado ao primeiro xogador que quere manter o equipo "e xa percibo que non quere renovar, primeira sorpresa que levo". Di Luisito que lle mostrou o seu descontento "porque un día díxenlle que era un 'jetas', pero no bo sentido da palabra. De broma". Recoñece que o xogador "está no seu dereito", pero a todos os xogadores tenlle algún mote igual que eles a el.

Julio Rey tamén trasladou o seu malestar porque a el non lle gusta xogar por fóra e prefire xogar por dentro. "Está á altura dos mellores, así que lle expliquei técnica e tácticamente por que non o vía por dentro. Foi titular indiscutible, o adestrador co que máis xogou e co que máis cobrou. Son adestrador e o que decide onde xoga un xogador son eu. Para min, con todos os meus respectos, Iñaki tiña máis gol e por iso metíao por dentro, se cadra estaba equivocado, pero era a miña percepción como adestrador", explicou Luisito.

Convencido de que o xogador non ía renovar, chegaron a el acusacións de que non ía facelo "por un insulto grave" cara á nai do xogador. "É o último que faría nesta vida", admitiu, "se un xogador quérese marchar, hai moitas máis elegantes de marchar, non ensuciando a imaxe dun adestrador, a súa e a dun club. Isto é un xogo sucio que tarde ou cedo se vai a descubrir, pero o máis prexudicado é o rapaz".

Luisito insistiu en que quería seguir contando con Julio Rey e que a pesar das acusacións non pensa "presentar a dimisión" porque quere "facer un Arosa grande".

Neste sentido, entende que "tiña que defenderme dunha acusación grave non, gravísima", en relación a que un socio durante a Asemblea dixo que agarraba aos futbolistas polo peito e insultáballes. "A min védesme na zona técnica e son un home con moito carácter, pero en 20 anos que levo adestrando, xamais, na miña vida, boteille a man a un futbolista", insistiu. "Comigo hai que adestrar e traballar, o xogador ten que ser súper profesional pero nunca collín a un futbolista polo peito".

O que si admitiu é que todos os seus xogadores teñen motes "en plan cariñoso" e "do único que presumo é dos meus vestiarios cohesionados. Cando hai que dicir as cousas dinse, son un home traballador. Non pode haber nin un só futbolista dos que adestrei que diga que o collín polo peito. Eu necesito futbolistas que estean en sintonía comigo, pero de aí a dicir que eu malos tratos ao futbolista... Esa persoa se non se retracta e non pide desculpas, tomarei outras medidas. Porque terei moitos defectos, pero considérome persoa", apuntou.

O adestrador tamén falou sobre as críticas que está a recibir Borja Míguez, o seu fillo e xogador do Arosa. "O que non é xusto é que porque Borja teña o meu apelido e sexa fillo meu non poida xogar no Arosa. A min alguén me ten que explicar de onde vén este xogo sucio para facer dano".

Destacou as cifras de Borja esta tempada, como terceiro máximo goleador do equipo e recoñeceu que "as aliñacións non as fago eu só, consúltoas con Miguel, Roberto e o outro Roberto. Aínda que pareza que son un ogro, non o son. Os cambios sempre son en consenso con eles. Isto non é unha ditadura. Non son a persoa que vedes aí. Ante todo son un ser humano e non se pode facer dano. Necesito que todo o mundo estea unido".

Precisamente para corroborar as palabras de Luisito falou Pacheco, quen admitiu que "como adestrador é esixente, é un tío que alza a voz e gesticula, pero de aí a que nos levantara a man... É totalmente falso. Eu nunca me fun a casa pensando que este señor houbéseme tratado mal ou o leva ao persoal".

Defendeu ao seu compañeiro Borja, quen "o está pasando realmente mal e non llo merece. Aquí podémoslle sacar o máximo rendemento e é bo para o Arosa. Por el dou a cara porque é un rapaz novo e non se merece todos os comentarios que están a facer sobre el. Só pido unión e que nos ayudeis a sacar isto adiante".

Pacheco recoñeceu tamén o compañeirismo que teñen no vestiario e "chócame escoitar que somos un vestiario malo, que non temos boa relación. Ao final se de 11 renovacións que nos ofreceu o míster, renovamos os 11...".

Pola súa banda, Miguel Domínguez destacou as renovacións para reforzar o bo ambiente que hai no grupo. "Luisito ten unha personalidade forte e arroiadora. Hai situacións que poden resultar un pouco impactantes pola súa maneira de expresarse, pero á hora da verdade todo faise en beneficio do grupo. Evidentemente cada xogador ten a súa personalidade e a súa maneira de encaixar as críticas e as correciones, pero no fondo os feitos son os que son: preséntalle a renovación aos xogadores e eles renovan. É imposible que un xogador que senta maltratado e vexado, ofrézanlle a renovación e renove".

Roberto Valdés recoñeceu que "o que nos pasou nestes días non o vivín. Sei por onde vén e a longo prazo vaise a saber todo" porque "todo este problema xorde dun intento de renovación dun futbolista" e está sorprendido con Julio Rey "porque é un futbolista que non deu un problema en todo o ano. A saída dun capitán ten que ser doutra maneira e o tempo a longo prazo dirá se acertou ou non... Creo que comete un grave erro", lamentou.

Finalmente, o presidente do Arosa, Manolo Abalo, non quixo entrar no conflito e reiterou o seu apoio a Luisito, que é "un tío espectacular, diga o que diga a xente e todo o que dixo é verdade".