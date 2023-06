Jorge Pérez e Abrahán Vázquez, os máis rápidos da XXIII Subida A Escusa

A Subida A Escusa celebrou este sábado o seu XXIII edición coa participación de 61 pilotos, tres mangas de adestramentos, tres cronometradas e un trazado de 3,3 quilómetros pola estrada EP-9214 desde o núcleo de Sartal.

En carrozados, o campéon indiscutible foi Jorge Pérez no seu Porsche 911 GT3 CUP, que marcou os mellores tempos en todas as mangas para facerse co triunfo final cun tempo total de 3:58.054.

O segundo mellor crono fíxoo Manuel Senra (Peugeot 306 MAXI), a +3.579 de Pérez, mentres que o podio completouno Javier Carballo (Ford Escort MK1 ZASKPEED) a +16.207.

Pola súa banda, en non carrozados o máis rápido foi Abrahán Vázquez (Fórmula Dicode), marcando un tempo de 3:38.385.

Moi preto, a tan só +3.102, Jorge Fernández (CM Forwin TC4/F) facíase coa segunda posición e Alexis Viéitez (Celtic VM10), campión o pasado curso, completaba o podio cun terceiro posto (+11.999).

Consulta nesta ligazón todas as clasificacións