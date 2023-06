Laura Uña e Elena estrean as renovacións de xogadoras no Poio Pescamar

O gol cotiza caro, e iso é o que se asegurou o Poio Pescamar coa primeira renovación no seu plantel, máis aló da do técnico Luis López-Tulla.

Laura Uña seguirá un ano máis no equipo vermello, afrontando a que será a súa segunda campaña na Seca.

A futbolista cántabra, de 26 anos, aterrou no Poio o pasado verán procedente do ourense Envialia, e convenceu ao club co seu gran rendemento. De feito concluíu a tempada como máxima goleadora do equipo con 19 tantos en liga, 1 en Copa da Raíña e 1 máis en Copa Galicia.

Ademais o cadro conserveiro atou a continuidade da gardameta Elena, responsable xunto a Sandra Buzón de ser o equipo menos goleado da liga.

Con estos movementos o Poio Pescamar inaugura o capítulo de renovacións no seu plantel, tras a baixa anunciada da arxentina Julia Dupuy.