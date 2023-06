Álvaro Santos, a un paso do Europeo Sub-19

A tempada futbolística non puido ser máis positiva para o marinense Álvaro Santos, peza clave do equipo xuvenil do Celta de Vigo e asentado nas convocatorias das categorías iunferiores da Selección Española.

O dianteiro foi incluído agora na lista de 25 futbolistas que prepararán o Campionato de Europa Sub-19 que se disputa o próximo mes de xullo en Malta.

O equipo nacional dirixido por José Lana concentrarase o vindeiro luns 19 de xuño e ata o día 30 en Alacante, e alí estará Álvaro Santos na última cita previa ao Europeo.

Non é aínda a convocatoria definitiva para o torneo continental, xa que o seleccionador deberá realizar cinco descartes antes de que a expedición española poña rumbo a Malta o día 1 de xullo.

No que respecta ao Campionato de Europa, na que espera estar o marinense, España medirase na primeira fase do torneo a Islandia (4 de xullo), Grecia (7 de xullo) e Noruega (10 de xullo).