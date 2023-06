Churre renova por unha tempada co Pontevedra

Primeira renovación no Pontevedra Club de Fútbol, e non a dun home calquera, senón a dun dos veteranos do persoal, o marinense Víctor Vázquez 'Churre'.

O central cumprirá desta forma a súa sexta campaña consecutiva no club granate, no que aterrou no curso 18/19 procedente do Racing de Ferrol.

Desde a súa chegada Churre foi un fixo no centro da zaga para todos os adestradores que pasaron polo banco de Pasarón. Tamén na última tempada na Primeira RFEF, na que participou en 33 partidos, todos eles saíndo no once titular.

Coa súa continuidade avánzase no novo proxecto deportivo pontevedrés xa contando coa opinión do recentemente contratado adestrador, Yago Iglesias.

Churre, que prolonga a súa vinculación por unha tempada, únese desta forma a unha lista de xogadores con contrato na que xa figuraban outros dous defensores como Luis Martínez e ÁNgel Bastos, ademais de Yelko Pino, Borja Domínguez, Álex González, Rufo, Oier Calvillo e Víktor Nikolov.