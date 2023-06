Rocío Gómez tamén seguirá un ano máis no Poio Pescamar

Outra xornada de novidades no Poio Pescamar, que avanza con paso firme na planificación da próxima tempada.

A entidade conserveira confirmou este venres a renovación de Rocío Gómez.

A 'pichichi', como se lle alcuma cariñosamente no vestiario vermello a pesar de non ser unha goleadora, afrontará desta forma a súa segunda tempada na Seca, onde aterrou o pasado verán procedente do Universidad de Alicante.

No último curso Rocío achegou 5 en liga, 1 en Copa da Raíña e 3 en Copa Galicia.

Trátase da oitava xogadora confirmada no plantel que adestrará de novo Luís López-Tulla, xunto ás tamén renovadas Elena Aragón, Anna Escribano, Martita, Elena, Sandra Buzón e Laura Uña e a fichada Ale de Paz.