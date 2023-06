Agostina Chiesa non continuará no Poio Pescamar

Nova baixa nas filas do Poio Pescamar para a próxima tempada. A internacional arxentina, Agostina Chiesa, non continuará no equipo vermello, tal e como confirmou o club este sábado.

Chiesa, de 34 anos, chegou ao Poio fai tres campañas e disputou un total de 73 partidos, 676 minutos, anotou 15 goles e deu 6 asistencias. Ademais, gañou unha Copa Galicia.

Coa súa marcha, a da súa compatriota Dupuy e a da brasileña Dani Sousa, a escuadra conserveira pecha un capítulo no que arxentinas e brasileiras chegaron a ser case a metade do equipo.