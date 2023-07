Dobrete das atletas sub 16 Sabela Castelo e Sabela Martínez nos 3.000 metros lisos

Sabela Martínez e Sabela Castelo, atletas da Sociedad Gimnástica e do San Miguel de Marín © Federación Galega de Atletismo

Dobrete pontevedrés nos campionatos de España de atletismo celebrados en La Nucía os días 24 e 25 de xuño. As atletas do San Miguel de Marín e da Sociedade Ximnástica, Sabela Castelo e Sabela Martínez, anotáronse o primeiro e segundo posto na modalidade dos 3.000 metros lisos.

Neste campionato tamén participaron os ximnásticos Guillermo Piñeiro nos 100 valos, Anxo Filgueira en lanzamento de martelo e Paula Torres nos 1000 metros lisos.

Así mesmo, outros atletas da escuadra pontevedresa participaron tamén en campionatos nacionais e interncionales. É o caso de Anxo Simón, que representou a España no Encontro Internacional de Lanzamentos sub 20 e sub 23 celebrado en Portugal ou os sub 18 Matías Moldes e Marina Artemia Pérez, quen competiu coa selección galega no campionato de España de federacións autonómicas.