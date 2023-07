O CN Galaico brilla no regreso das competicións á piscina de Rías do Sur

Campionato galego de natación de categoría infantil celebrado na piscina de Rías do Sur © CN Galaico

A piscina olímpica de Rías do Sur recuperou esta fin de semana o esplendor perdido durante o tempo que a instalación permaneceu pechada coa celebración do campionato galego de categoría infantil na que o equipo organizador, o CN Galaico, logrou o subcampionato.

Os 16 nadadores do equipo pontevedrés colleitaron un total de 36 medallas, 12 delas de ouro, só por detrás do Portamiñá de Lugo.

O equipo pontevedrés conseguiu a vitoria na remuda 4x200 libre feminino e a prata no masculino da mesma distancia así como no feminino do 4x100. Nas probas por equipos, o equipo pontevedrés conseguiu tamén o bronce no 4x100 libre masculino e no 4x100 estilos).

A nivel individual destacaron como medallistas Sofía Barros con catro ouros, Iker Pérez con dous ouros e dúas pratas, Alba Castro con tres ouros, Gisèle Rocha cun ouro, dúas pratas e un bronce, Adrián Méndez- Benegasi con tres bronces, Pedro Barros cun ouro e dous bronces, Carmen Fariña cun bronce, Olivier Rocha con dúas pratas e dous bronces e Mara Vidal cunha prata e tres bronces.

Ademais destes resultados, o CN Galaico contará no próximo campionato de España infantil de verán con sete nadadores que conseguiron a súa marca mínima no autonómico.

A próxima semana celébrase en Ourense o campionato galego absoluto, no que o equipo pontevedrés confía en conseguir novas marcas mínimas para o nacional.