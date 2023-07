Nadia Zoltikova despídese en oitavos de final do europeo de loitas olímpicas

Nadia Zoltikova, a nova promesa do Club de Loita Pontevedra, que adestra no CGTD, puxo fin á súa participación no Campionato de Europa de Loitas Olímpicas que se está celebrando na cidade húngara de Kaposvar.

A deportista caeu en oitavos de final fronte a Kata Pusztai (HUN) 2- 6, nun combate moi igualado que terminou gañando a anfitrioa co último ataque errado de Nadia. Kata Pusztai, finalizou en 3º lugar nesta cita continental en -42 kg.

Tras este meritorio posto, agora Nadia seguirá traballando e fixará o seu próximo obxectivo a próxima tempada, que comezará tras as vacacións de verán.