O centrocampista Samu Mayo asina polo Pontevedra

Día movido para o Pontevedra no mercado de fichaxes. O conxunto granate iniciou este mércores co anuncio da rescisión do central Luís Martínez para anunciar na mesma mañá a chegada do defensa Javier Hermelo e, a última hora da tarde, a do centrocampista Samu Mayo.

O mediocentro chega procedente do UCAM Murcia e firma por unha tempada.

O leonés é un centrocampista creativo que debutou a pasada tempada en Segunda Federación tras o seu paso polo filial do Cartaxena e anteriormente en La Bañeza de Terceira RFEF. Co filial blanquinegro logrou o ascenso na tempada previa a Segunda Federación.

Con 23 anos, o próximo curso ocupará ficha sénior. Na pasada campaña disputou un total de 18 partidos, 12 deles como titular. Participou cos murcianos na fase de ascenso a Segunda Federación, pero quedaron eliminados contra o Atlético B.

En Pasarón terá que competir cun posto no centro do campo con futbolista do seu mesmo estilo como Yelko Pino ou Borja Domínguez, sempre que continúen no Pontevedra, algo que desde o club non confirmaron.