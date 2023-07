Quiños e Jabato volven compartir banco á fronte do Cisne

Tras o anuncio oficial de Javier Fernández 'Jabato' da súa decisión de volver ao primeiro plano facéndose cargo do equipo do Cisne na próxima tempada en División de Honra Prata, parecía cantado que o seu segundo adestrador non podía ser outro que aquel con o que conseguiu os maiores logros da historia do club branco, con dous ascensos a Liga Asobal. E así foi. O club que preside Javier Picallo anunciou a renovación como segundo adestrador de Marcos Otero 'Quiños', que novamente será a man dereita do técnico de Ciudad Real.

Aínda que a noticia da volta de 'Jabato' ao primeiro equipo filtrouse hai xa varios días, non foi ata este venres cando o club branco fíxoa oficial para, menos de 24 horas máis tarde, anunciar tamén a renovación de 'Quiños', coa que recupérase un tandem que coñece mellor que ninguén a filosofía do club e os xogadores cos que conta, nunha tempada sen retos recoñecidos, pero coa vista posta en loitar polo que sería terceiro ascenso á máxima categoría.

O Cisne partirá como un dos favoritos a un ascenso que, polo que parece, estará máis caro que nunca, cuns rivais que se están reforzando moito formando unha categoría moi competitiva e de alto nivel deportivo.