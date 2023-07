Multitudinaria e emotiva despedida a José Luis Torrado 'O Bruxo'

Funeral por José Luis Torrado 'O Bruxo' © Cristina Saiz Funeral por José Luis Torrado 'O Bruxo' © Cristina Saiz Funeral por José Luis Torrado 'O Bruxo' © Cristina Saiz

Foise, fiel ao seu estilo, sen facer máis ruído do necesario. Atrás quedan esas confidencias que gardaba para os máis íntimos e que darían para escribir non un libro, senón unha ou varias enciclopedias. Pontevedra despedía na tarde deste luns a un dos seus máis distinguidos fillos adoptivos. José Luis Torrado Casal 'O Bruxo', recibía sepultura no cemiterio de San Mauro, acompañado dos seus seres máis queridos, a súa esposa, os seus fillos Rosa, Marta, Alba e Luís, xunto cos seus fillos políticos e netos, que se viron tamén arroupados por centos de pontevedreses e persoas chegadas desde distintos puntos da xeografía galega e nacional, que quixeron dar o seu último adeus a unha lenda do noso deporte e da cidade.

Foron moitas as mostras de agarimo recibidas pola súa familia, desde o momento en que o pasado sábado se soubo do seu falecemento. O Tanatorio Pontevedra-San Marcos, onde foi velado, viu un continuo desfile de persoas que acudían a manifestar o seu agarimo a 'O Bruxo'.

A Igrexa Parroquial de San José de Campolongo quedou pequena para albergar aos amigos e coñecidos que acudiron ao funeral na tarde deste luns, previo ao traslado dos seus restos ao cemiterio municipal.

Personalidades da política, como José Ramón Lete Lasa, Secretario Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, Daniel Benavides, xefe do Servizo Provincial de Deportes, ou a candidata ao Congreso polo PSOE, Marica Adrio, acudiron a testemuñar o seu pésame á familia, o mesmo que xogadores, adestradores, directivos, deportistas en xeral e representantes de diferentes colectivos sociais, que tiveron en José Luis Torrado unha persoa que lles coidou e mimou durante moitos anos. Persoas como Evaristo Portela, Quique Domínguez, Rafa Sáez, o que fose a súa man dereita durante tantos anos, Senén Cortegoso, Valentín Baeza, Churruca, Pillo, Santi Ferrer, e un larguísimo etcétera. Todos tiñan un sentimento unánime, e é que co falecemento de 'O Bruxo', Pontevedra e o deporte español perden a alguén irrepetible, unha persoa que atrás deixa un legado que o transforma en eterno.