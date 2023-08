Xa están á venda as entradas para ver o Obradoiro, Breogán, Unicaja e Benfica no Municipal

As entradas para asistir á oitava edición do torneo EncestaRías ACB, que este ano se celebra en Pontevedra, xa están á venda desde este martes 1 de agosto a través do servizo Ataquilla.

Este clásico torneo estival de baloncesto celebrarase este verán no Pavillón Municipal de Pontevedra os días 2 e 3 de setembro polas obras do pavillón vilagarcián de Fontecarmoa. Na competición participan os equipos da liga ACB Breogán, Obradoiro e Unicaja, así como o Benfica de Portugal. Os partidos comezarán ás 18 horas do sábado co enfrontamento entre Breogán e Benfica, ás 20.15 horas mediranse Obradoiro e Unicaja. Ao día seguinte terá lugar os partidos polo terceiro e cuarto posto ás 18 horas e a final, ás 20.15 horas.

O prezo dos abonos para as dúas xornadas de baloncesto varía entre os 15 e os 100 euros en función da modalidade. Así, un abono sénior (persoas de máis de 17 anos) ten un prezo de 30 euros e inclúe entrada para os catro partidos. Os menores de idade, terán que pagar 15 euros por abono. Tamén está á venda un pase VIP para sentar a pé de pista nos catro partidos por 50 euros.

En cambio, existen ofertas para grupos e familias. O bono familiar ten un prezo de 60 euros e inclúe dous abonos sénior e tres infantís para menores de 12 anos. Mentres que o pack 4 Friends ofrece catro abonos sénior por 100 euros.

Estes prezos reducidos manteranse ata o 27 de agosto, ademais haberá ata esa data unha promoción de regalo de abonos gratuítos infantís (menores de 12 anos) para os 400 primeiros compradores de abono sénior.

A venda física de entradas comezará o 2 de agosto nos puntos habituais.