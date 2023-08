O Farto incorpora á nova Martina Moreno ao seu equipo UCI

O Team Farto ten unha nova fichaxe. O equipo UCI conta xa cos servizos de Martina Moreno, unha moza ciclista nada no 2001 que contribuirá a mellorar o rendemento da escuadra pontevedresa nas competicións internacionais.

A pesar da súa mocidade, a nova corredora conta con tres anos de experiencia na máxima categoría do ciclismo internacional nas filas do Massi Tactic.

Tras un parón por estudos, Martina regresa á elite "moi motivada e con ganas de alcanzar o meu mellor nivel", dixo tras a súa presentación.

Martina Moreno (2001) se incorpora a nuestro equipo UCI con efecto inmediato!



Joven y con experiencia UCI (3 años en Massi Tactic). Tras un parón por estudios 'regreso muy motivada y con ganas de alcanzar mi mejor nivel'.



Benvida, Martina! #ProCycling #WomenCycling pic.twitter.com/w7DWi6KqZI — Farto - BTC Women's Team (@EquipoFarto) July 29, 2023

Por outro lado, a esprinter neozelandesa do Farto-BTC, Michaela Drummond, foi convocada pola súa selección nacional para participar no Campionato Mundial de Fondo, que terá lugar o próximo 13 de agosto en Glasgow. A corredora tamén tomará parte en diversas competicións do Campionato Mundial de Pista coa súa selección nacional, que se disputan nas mesmas datas na cidade escocesa.

Con iso, Drummond convértese na primeira ciclista do Farto-BTC en ser seleccionada para un mundial e nun gran exemplo do crecemento deportivo que cada ano demostra o primeiro e único equipo UCI feminino de Galicia.