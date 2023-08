A España de Tere Abelleira fai historia e avanza a cuartos do Mundial (1-5)

Tere Abelleira, no partido de octavos do Mundial ante Suiza © RFEF

A falta de ideas e a mala proposta de xogo da selección de Jorge Vilda ante Xapón no último partido da fase de grupos quedou no esquecemento despois do visto ante Suíza este sábado nos oitavos de final: reacción automática tras perda sen deixar xogar ás suízas dar máis de tres pases seguidos, dominio completo de balón e chegando con cinco xogadoras a rematar.

Teresa Abelleira, xa unha fixa neste Mundial, repetiu titularidade no once de Jorge Vilda e foi substituída no minuto 63 cando a vitoria xa estaba encarrilada e así darlle descanso de fronte ao envite de cuartos onde se medirán ao gañador do Países Baixos-Sudáfrica.

España saíra disposta a limpar a súa imaxe e notouse desde o minuto uno, coas xogadoras moi seguras á hora de dar o pase e buscando o erro dunha Suíza nerviosa e que xa no minuto catro encaixaba o seu primeiro tanto. Thalmann rexeitou en liña de gol, o balón volveu caer a Alba Redondo, que deixou atrás a Aitana e desde a frontal enviou á rede para adiantar ás españolas.

A alegría durou pouco ao combinado de Jorge Vilda e nun intento de Laia Codina de ceder o balón a Cata Coll, a defensora calculou mal e introduciu o balón na súa propia portería, subindo o 1-1 ao marcador.

A partir dese momento a verticalidade e o asedio español en área rival continuou con numerosas ocasións que esta vez traducíanse en goles que deixaban a eliminatoria encarrilada, salvo sorpresa, cando se alcanzaba o descanso.

Alba Redondo, no minuto 17, devolveu a vantaxe a España cun remate de cabeza tras centro de Ona Batlle; oito minutos despois Aitana aproveitou un centro de Salma Paralluelo para anotar o 1-3 e, xa sobre a bucina, Tere Abelleira poñía o balón desde o córner ao momento de penalti para que Laia Codina fixese o cuarto.

Na segunda parte chegaron os cambios coa vista posta no partido de cuartos de final e Jorge Vilda decidiu dar descanso á pontevedresa, que abandonou o terreo de xogo no minuto 63 xunto á súa compañeira do Real Madrid Esther González.

Xuntou liñas Suíza para evitar unha maior goleada, pero Jenni Hermoso tamén quería unirse ao festival e no 69 redondeaba o resultado asinando o 1-5 co que concluíu o encontro e superar así por primeira vez unha eliminatoria nun Mundial.