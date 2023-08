O Torneo de Tenis de Verán de Vilagarcía entra na recta final

As pistas de Fontecarmoa acollen desde este sábado as primeiras finais da vixésimo primeira edición do Torneo de Tenis de Verán que organiza a Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía. A competición rematará o 24 de agosto.

A primeira das finais disputadas foi entre Alejandro Arca Alfonsín e Olivia Climent Piñeiro, correspondente á categoría A (nados de 20014 a 2010), mentres que o luns en horario matinal será o turno da final da categoría B (nados de 2009 a 2005) na que se baterán Álvaro Abalo Martínez e Iago Solla Alfonsín.

Ese mesmo día, a partir das 21:30 horas, celebrarase a final de veteranos (para tenistas nados en 1972 e anos anteriores) na que se enfrontarán Juan Manuel Camiña Fernández e José Luis Padín Nuñez.

No que respecta ás categorías absoluta masculina, absoluta feminina e á de dobres, a competición atópase xa na fase de semifinais.