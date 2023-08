O arosismo chora o pasamento do directivo Jose Luís Romero

O Arosa SC lamenta o falecemento do directivo da entidade Jose Luís Romero.

Desde o club queren destacar o traballo e compromiso que Romero mantivo sempre co Arosa, así como o seu sentimento arosista.

A xunta directiva ha querido tamén enviar "o noso maís sentido pésame" á familia, cunha mención especial para Joaquín Romero Iglesais e Álvaro Romero Seoane.

"Unha agarimosa aperta aos seus familiares e achegados", conclúe o comunicado compartido en redes sociais.

O Arosa SC lamenta con pesar o falecemento de José Luis Romero, directivo do club. Especialmente no día de hoxe queremos destacar o seu traballo e compromiso co Arosa SC, así como o seu arosismo.

Enviamos o noso máis sentido pésame á súa familia, en especial a Joaquín Romero… pic.twitter.com/KO7hEX8SSG