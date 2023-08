O Waterpolo Pontevedra, sen piscina para competir en Nacional: "Hai máis posibilidades de seguir en Marín que de xogar na Olímpica"

Partido da segunda fase de Primeira Nacional entre Waterpolo Pontevedra e CN Molins © Cristina Saiz

O equipo feminino do Club Waterpolo Pontevedra xa coñece cal será o seu camiño na que será a súa segunda tempada consecutiva militando na Liga Nacional de Primeira División. O que aínda non sabe é onde poderá competir.

Coa reapertura do Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños para deportistas federados e clubs a entidade pontevedresa confiaba en poder regresar á instalación, polo menos no que respecta a o seu principal equipo, pero a situación complicouse.

"Somos o Waterpolo Pontevedra e gustaríanos xogar en Pontevedra", asegura o presidente do club, José Tellería, pero a pesar das súas intencións "hai máis posibilidades de seguir en Marín que de xogar na Olímpica", explica.

A entidade cursou petición á Fundación Rías do Sur para disputar alí os seus partidos como local, pero "dispoñer de dous sábados ao mes dinnos que é complicado", sinala o dirixente.

"A Fundación dábanos como solución xogar os domingos á mañá, pero iso é inviable", afirma Tellería ao supoñer esa data que os equipos visitantes teñan que facer noite na cidade multiplicando os custos de competición a un límite difícil de asumir no seu deporte.

Ante esta situación, e para asegurar piscina na que competir, o Waterpolo Pontevedra volveuse a dirixir á Escola Naval Militar de Marín, sede a pasada campaña dos seus partidos e á que están "moi agradecidos" pola súa colaboración.

A principios de setembro deben ter fixada a súa sede, polo que "o primeiro sitio en pecharse será onde imos xogar". Cousa distinta serán os equipos que compiten en Liga Galega, e que salvo sorpresa seguirán xogando os seus encontros como local no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

DEFINIDO O CALENDARIO DA PRIMEIRA FASE DE LIGA

O que si ten xa claro o Waterpolo Pontevedra é o que lle espera na súa segunda campaña en categoría nacional, tras desvelarse o calendario provisional da primeira fase de competición.

A liga no Grupo B constará de 14 xornadas (8 equipos no grupo) dando comezo para as pontevedresas o 7 de outubro cunha estrea na casa, recibindo o CW Dos Hermanas andaluz.

Ao termo desta fase os catro primeiros clasificados xogarán polo ascenso e os catro últimos por eludir o descenso, principal obxectivo do club.

Coñecida a folla de ruta, a pretempada prevese iniciar o próximo 21 de agosto.