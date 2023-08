Yago Iglesias, contento co traballo ante o Compostela: "A día de hoxe pode ser titular calquera"

O adestrador do Pontevedra CF, Yago Iglesias, móstrase cada vez máis optimista e contento tras os partidos do seu equipo e, sobre todo, "polo que fixo no campo".

Especialmente, o técnico afirma sentirse satisfeito tras o visto este sábado #ante o Compostela, que apunta a ser un rival directo dos granates en liga, e onde se puideron ver "as cousas que adestramos". Si que é verdade que "para saber como rende o equipo aínda é temperán" polo que foi "un partido máis e unha semana máis de carga e traballo".

Sen un once fixo, Iglesias considera que "a estas alturas non temos titulares nin suplentes" a falta dunha semana para que empezo cópaa Federación, polo que, o importante ata o momento, foi dar minutos a xogadores que non estaban o suficiente rodados ata o momento. "A día de hoxe pode ser titular calquera, sobre todo polo que vemos no terreo de xogo", concluíu o técnico.