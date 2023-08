Tere Abelleira, campioa do mundo con España tras derrotar a Inglaterra na final (1-0)

Tere Abelleira e Mariona Caldentey, na final do Mundial ante Inglaterra © RFEF España, campioa do Mundo de fútbol tras vencer na final a Inglaterra © RFEF Tere Abelleira, na final do Mundial ante Inglaterra © RFEF

A Selección Española Feminina proclamouse Campioa do Mundo tras derrotar a Inglaterra cun gol de Olga Carmona na primeira metade.

Era algo impensable hai uns anos para o fútbol feminino español, pero que grazas á loita e sacrificio de moitas mulleres foi posible. Foi un longo camiño o percorrido para chegar ata aquí, pero por fin fíxose realidade, cumprindo o soño de moitas nenas e xogadoras que se tiveron que quedar polo camiño.

Conseguiuno España e conseguiuno a pontevedresa Tere Abelleira, unha das claras protagonistas deste Mundial, titular en todos os onces de Jorge Vilda e clave no xogo do equipo, pero que antes de colgarse a medalla de ouro tiña que enfrontarse a toda unha Inglaterra vixente campioa de Europa.

Foi un partido de completa tensión, ao tratarse dunha final, pero con completo dominio das españolas, encargadas de xerar as ocasións máis claras.

Con todo, as ocasións non chegaron ata pasado o primeiro cuarto de xogo, cando o encontro converteuse de ida e volta con chegadas a ambas as áreas.

Nun desaxuste defensivo de España avisou primeiro Inglaterra cun disparo de Rachel Daly que se estrelou en traveseiro. Na seguinte xogada, a 'vermella' replicaba da man de Alba Redondo e Marie Earps detiña de socato.

Co paso dos minutos ás de Vilda empezáballes a custar atopar espazos ante unha Inglaterra moi ordenada pero que era incapaz de bater a Cata Coll.

E no minuto 28 todo cambiou. Tere Abelleira roubou a carteira ao seu par no medio do campo, abriu en longo cara a Mariona, que esperou a chegada de Olga Carmona pola esquerda e, escorada, sacou un zurdazo cruzado imparable para Earps co que adiantaba a España.

Tentou Inglaterra devolver a igualdade antes do descanso, pero a ocasión máis clara foi para Salma Paralluelo no desconto, enviando o balón ao pau co que estivo a piques de facer o 2-0.

Na segunda metade o dominio continuou sendo das españolas. Primeiro Mariona deixaba a Lucy Bronze no chan e sacaba un disparo moi axustado que Earps desviaba a córner e, no 60, nunha saída das de Sarina Wiegman, Salma roubaba e iniciaba un contragolpe que finalizaba Aitana cun lanzamento desde fóra da área que se ía rozando o traveseiro.

Tres minutos despois, no 63, nunha xogada individual de Mariona dentro da área, Keira Walsh tocaba o balón coa man dentro da área e, tras revisalo no VAR, a colexiada pitou penalti. Jenni Hermoso foi a voluntaria para tiralo, pero Marie Earps adiviñou o lado do lanzamento e detívoo. Tocaba seguir sufrindo.

Con todo, a pesar dos cambios e os intentos de Inglaterra por empatar, as ocasións brillaban pola súa ausencia e só Laurel James inquietaba a Cata Coll, que sacaba unha boa man para enviar a córner.

Engadiron 13 minutos de desconto e a 'vermella' tiña que aguantar. Pechou filas en defensa e tentou resistir. Alcanzouse o último minuto, Inglaterra tivo a última nun córner, a gardameta mallorquina atallou e con esa xogada morreu o partido, proclamándose España campioa do Mundo.