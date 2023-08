Charles, unha baza decisiva para convencer ás fichaxes: "En canto falei con el díxome que ía ser un bo equipo para ascender"

O Pontevedra Club de Fútbol encara o tramo final do mercado de fichaxes aínda con varios asuntos sobre a mesa, como a resolución do 'caso Guéye' e a adxudicación das prazas sub-23 libres, xa sexa con novas fichaxes ou con xogadores procedentes do filial.

Nelas contará cun papel importante Charles, convertido no home forte da secretaría técnica. Así o foi demostrando ao longo do verán tras asumir galóns nesta parcela despois da súa retirada dos terreos de xogo.

Ademais do seu traballo man a man co adestrador, Yago Iglesias, o brasileiro foi decisivo á hora de convencer ás novas incorporacións para fichar polo Pontevedra. Fórono recoñecendo nas últimas semanas os propios protagonistas, nas súas primeiras entrevistas do curso.

"Chamoume Charles e en canto falei con el díxome que ía ser un bo equipo para ascender", sinalou esta semana a PontevedraViva o ata o de agora última fichaxe, Dalisson de Almeida.

"Co primeiro que falei foi con Charles. Púxose en contacto comigo para ver como era a miña situación e a verdade foi todo dun día para outro. Foi sinxelo chegar a un acordo", afirmou á súa vez Mario Gómez.

Dous exemplos pero non os únicos da implicación de Charles Dias á hora de fichar, e é que Yago Iglesias xustificou tamén o seu momento a aposta polos extremo Marcos Barbeiro por ser "un xogador que Charles coñeceu e viu".

Xa o avanzaba despois da súa retirada, que ía "poñer todo de min para que salga ben", e é que tal e como era como futbolista Charles non entende outra forma de ver o fútbol e a vida se non é implicándose ao 100%.