Tere Abelleira: "Que ningún éxito das mulleres futbolistas e deportistas sexa manchado por ningún tipo de comportamento"

A Cidade Infantil de Príncipe Felipe de Pontevedra acolleu este venres unha homenaxe a Teresa Abelleira organizada pola Deputación de Pontevedra e ao que acudiron numerosos clubs femininos da provincia así como os nenos e nenas que están a pasar parte do verán no Príncipe Felipe.

A pontevedresa e campioa do mundo estivo acompañada por Marta Fdez Tapias, vicepresidenta primeira e deputada de deportes; Rafael Domínguez, vicepresidente segundo da Deputación; Sandra Bastos, deputada de igualdade; Xosé Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o deporte; Daniel Benavides, xefe do servizo provincial de deportes de Pontevedra; Agustín Reguera, delegado territorial da Xunta, e José Manuel Fernández, vicepresidente da Federación Galega de Fútbol.

Durante o acto, a xogadora recibiu da man de Fernández Tapias unha placa conmemorativa da súa vitoria no Mundial e a insignia de ouro da institución provincial. Ademais, Tere deixou a súa firma no 'Libro de honra da Deputación de Pontevedra', onde escribiu: "É unha honra formar parte da historia deste libro. Grazas á Deputación polo agarimo recibido e de facer deste día un día inesquecible".

Teresa agradeceu "o agarimo que estou a recibir" e admitiu estar emocionada porque "non imaxinaba este recibimento. Isto é un traballo de moitas mulleres, moitas futbolistas que levan camiñando desde hai moitos anos atrás sen recursos, cando lles poñían moitas barreiras. É un orgullo e privilexio formar parte deste cambio".

Tamén recoñeceu que o seu camiño foi "máis fácil" que o das precursoras e espera "que todas as que estades aquí sentadas teñádelo aínda máis fácil e crezades con soños moi grandes. Agora vedes na televisión que as mulleres poden ser campioas do mundo e estou segura de que nuns anos virei recibir a algunha de vós cunha medalla de ouro no peito".

A xogadora do Real Madrid tamén quixo engadir que "é un bo momento para que sexa un punto de inflexión e que ningún éxito das mulleres futbolistas e deportistas sexa manchado por ningún tipo de comportamento", referíndose ao bico non consentido de Luís Rubiales á súa compañeira Jenni Hermoso durante a celebración da vitoria.

Pola súa banda, Xosé Ramón Lete afagou a Tere Abelleira e lembrou que "o camiño ata aquí non foi fácil", pero que a pontevedresa "xa está a pensar no seguinte reto, que son os Xogos Olímpicos de París 2024".

O secretario xeral fixo un percorrido polas olimpíadas que se celebraron ata o momento e o cambio que viviron as mulleres deportistas. "En Tokio o corenta e tantos por cento da Delegación eran mulleres (138) e estou seguro de que en París 2024, coa vosa presenza, ides superar o 50% de presenza dunhas mulleres nos Xogos Olímpicos".

Lete Lasa lembrou a xogadoras como Irene, a primeira muller en formar un equipo feminino; ou Vero Boquete, Mari Paz Vilas e Nuria Rábano, galegas que levan o nome Galicia polo mundo. Espera, ademais, "que nos próximos campionatos non haxa só unha bandeira galega e, algún día, seguro, haberá moitas máis Tere Abelleira deixando a Galicia no alto".

Finalmente, Fernández Tapias dirixiuse a Tere como "o exemplo" para as nenas de agora. "Cando eras pequena fixábasche en Vero Boquete e agora ti es o exemplo que queren seguir todas estas nenas. Creo que non es consciente do que conseguiu para Pontevedra e para Galicia e o que supón para as mulleres gañar ese campionato do mundo nun deporte que custa moito traballo que as mulleres podamos saír adiante e podamos competir en igualdade de condicións. Isto é romper unha barreira para que o fútbol feminino teña as mesmas condicións que o masculino", recoñeceu a deputada de deportes.

O FÚTBOL FEMININO, CONTRA RUBIALES

Despois de que Luís Rubiales anunciase que non dimitirá tras o polémico bico a Jenni Fermoso no Mundial, botase a culpa á xogadora e cargase contra o feminismo, todo o fútbol feminino uniuse para condenar a comparecencia do presidente da Federación Española de Fútbol e ir "a matar" coa súa compañeira.

As 23 campioas do mundo, entre as que se atopa Teresa Abelleira, planean un comunicado conxunto para alzar a voz contra o ocorrido. Ademais, moitas das xogadoras, incluso a pontevedresa, xa se pronunciaron a través das redes sociais.