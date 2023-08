Unha campaña de socios no Poio Pescamar "para que a Marea Vermella suba máis alta que nunca"

Ademais do histórico segundo posto na liga regular, a campaña do 25 aniversario do Poio Pescamar deixou un gran sabor de boca na entidade pola comuñón lograda na bancada da Seca cos seus afeccionados.

É por iso que coa súa nova campaña de socios para o curso 23-24 a entidade conserveira pretende que "a Marea Vermella suba máis alta que nunca".

Para logralo o Poio Pescamar decidiu manter o prezo dos seus abonos, fixando en 25 euros o carné estándar.

Ademais o abono familiar custará 50 euros (válido para tres persoas da mesma familia) e o de empresa 100 euros (cinco carnés).

As renovacións de socios e novas altas poden xestionarse a través do correo electrónico poiofutbolsala@hotmail.com e no wasap 676 52 22 43.