Dous ciclistas do Froiz, a proba con equipo profesional portugués Tavfer Ovos Matinados Mortagua

A formación de novos talentos é unha das prioridades cada ano do Grupo Deportivo Supermercados Froiz, e agora dous dos seus ciclistas enfróntanse a unha gran oportunidade.

Andrés Taboada e Álvaro Navas estarán os próximos días a proba cun dos grandes equipos do pelotón profesional portugués, o Tavfer Ovos Matinados Mortagua que vén de adxudicarse ata tres etapas na recente Volta a Portugal.

Os dous corredores estarán ás ordes do galego Gustavo César Veloso, director do equipo, no Grande Prémio Jornal de Notícias.

A rolda por etapas, na súa 32 edición, disputarase entre os días 2 e 10 de setembro.