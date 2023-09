Un torneo de pádel en Marín para apoiar a investigación sobre a enfermidade de Duchenne

Marín será sede o vindeiro sábado 9 de setembro dun torneo deportivo solidario pensado para recadar fondos para a investigación sobre a enfermidade de Duchenne.

Trátase da segunda edición do Torneo Pádel por Duchenne, que este venres foi presentado no Concello co edil de Deportes, Antonio Traba, xunto con representantes da Asociación Masga.

A presidenta desta asociación, María Benita Piñeiro, é nai de Diego, un neno marinense afectado por esta doenza, unha distrofia muscular catalogada como enfermidade rara "na que os nenos e nenas que o padecen non xeran distrofina, debido a unha mutación xenética. Isto provoca que as células musculares, que son danadas en todas as persoas co paso do tempo, neste caso non se recuperan, polo que o músculo vai desaparecendo", explicou Piñeiro.

Os organizadores animan a toda a veciñanza de Marín a que pasen un sábado en familia, tanto xogando como gozando da comida, bebida e animación.

O evento terá lugar no SEI San Narciso, con inscricións abertas ata o 4 de setembro a razón de 18 euros por persoa e podendo formalizarse nos teléfonos 613042028 e 667124635.

Outra forma de apoiar é a fila 0 habilitada pola organización a través da Asociación Parent Project España na conta bancaria ES24 2100 4832 3222 0030 3924.