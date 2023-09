Fin das vacacións para o Arxil, que xa prepara unha nova tempada na Liga Femenina 2

Primeiro adestramento do Arxil para a tempada 2023-2024 © Mónica Patxot

Coas pilas cargadas e os ánimos renovados. Así regresaron aos adestramentos as xogadoras do primeiro equipo do Arxil. Por diante, cinco semanas de preparación para encarar unha nova tempada en Liga Feminina 2, a partir do 7 de outubro.

Todo o persoal estaba citada este luns no Centro Galego de Tecnificación Deportiva para iniciar coas sesións de traballo que, nestes primeiros compases, alternarán tanto exercicios físicos como tácticos.

A única ausencia foi a de Aldara Vázquez, que se atopa en Iacarta.

"Imos tentar realizar o traballo o máis esixente posible dentro das posibilidades que temos para adestrar", explica Liño Vázquez.

O obxectivo do Arxil, segundo os seus responsables, é mellorar os resultados da tempada pasada e pelexar por situarse "o máis arriba posible" da clasificación.

O primeiro partido de preparación será en Pontevedra, xa o vindeiro martes 12 de setembro, ante o Caledonia Gladiator Scotland, equipo de Eurocup feminina.