O descenso non desanima á masa social do Pontevedra, que contabiliza 2.152 socios, con 233 novas altas

A fidelidade da afección granate coas súas cores non é algo que vaiamos descubrir agora; con todo, cando os resultados deportivos non acompañan, é habitual que se produza un descenso da masa social de calquera equipo. Neste sentido, o Pontevedra CF, tras perder a categoría en 1ª RFEF o pasado curso, afronta esta tempada 2023/2024 co dobre desafío de volver ascender e de seguir contando co apoio dos seus.

Pois ben, se o camiño do ascenso será longo e complicado, como se puido comprobar co primeiro revés no partido inaugural da tempada en Pasarón, caendo fronte á Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, o apoio dos afeccionados mantense, con moitos visos mesmo de poderse incrementar, a pouco que os resultados do equipo dirixido por Yago Iglesias alcancen as expectativas e obxectivos marcados.

Nese primeiro partido lixeiro, segundo datos do club, foron 1.841 os espectadores que se deron cita no campo, cifra escasa aínda, pero moi notable para a categoría. Pero o máis importante é o dato de socios que xa renovaron o seu compromiso coa entidade granate.

Así, actualmente o Pontevedra conta cun total de 2.152 socios, dos cales 233 son novas altas rexistradas desde o comezo da campaña de captación da actual tempada.

Tendo en cuenta que a pasada tempada en 1ª RFEF pechouse con 2.349 socios activos, a cifra actual queda só 197 socios por baixo, pero co obxectivo de superar a devandita marca, segundo fontes do club, que confían en poder lograr un número total entre 2.300 e 2.500 socios ao longo do actual mes de setembro.