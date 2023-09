Sergio Troitiño estréase coa Selección Española Sénior con medalla no Open de Polonia

Debut con podio para Sergio Troitiño coa Selección Española Sénior de Taekwondo.

O deportista do Mat's de Marín estreábase coa selección nacional absoluta no Open de Polonia de categoría G1 que se disputou durante a fin de semana en Varsovia.

Troitiño levou a medalla de prata da súa categoría (-87 quilos) no primeiro torneo da tempada, e o hizop tras desfacerse na semifinal do local Adrián Wojtkowiak, número uno do ranking, en dous asaltos.

Xa na pelexa polo título o rival foi o ucraíno Artem Harbar, que lle superou nun duro e igualado enfrontamento.