Carlos Carvalhal substitúe a Pacheta nos actos do Día do Adestrador en Sanxenxo

O Día do Adestrador que organiza o Comité Galego de Adestradores da Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), e que este ano terá lugar no Auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo o sábado 23 de setembro, sufriu un cambio de última hora.

Carlos Carvalhal, ex-adestrador do Celta de Vigo, substituirá a Pacheta no cartel do evento tras fichar este en os últimos días polo Villarreal,

Desta forma Carvalhal compartirá mesa redonda con outros dous técnicos de primeiro nivel como Massimiliano Bellarte (seleccionador italiano absoluto de fútbol sala) e Irene Ferreras (adestradora do RC Deportivo Abanca da Primeira Federación feminina). Todo iso o citado 23 de setembro a partir das 11.30 horas.

O Comité Galego de Adestradores aproveitará o evento para facer un recoñecemento aos adestradores máis destacados da pasada tempada.

Nesa homenaxe terá un papel destacado o vigués Jonatan Giráldez, adestrador do equipo feminino do Fútbol Club Barcelona que se proclamou campión de Europa.