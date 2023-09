Samu Mayo e o seu futuro no Pontevedra: "Ascender e o ano que vén consolidarse en Primeira RFEF, esa é a miña idea"

Chegou sen facer ruído no verán, tras defender a pasada tempada o UCAM Murcia en Segunda RFEF, pero Samu Mayo confirmouse como unha das fichaxes que maior protagonismo adquiriu no Pontevedra no inicio de curso, sendo titular nas tres xornadas disputadas ata a data.

O centrocampista leonés, aos seus aínda 22 anos e na súa primeira tempada como sénior, non oculta o seu desexo de progresar da man da entidade granate, á que lle unen dous anos de contrato. "Non é só un proxecto dun ano, é o proxecto de ascender e o ano que vén consolidarse en Primeira RFEF, esa é a miña idea e o que todos quereriamos", defende sen escapar da presión do ascenso.

Para iso, tras o primeiro triunfo en liga, cre que o equipo debe "seguir facendo o que estamos a facer, conseguir meterse na roda, engancharnos arriba e xa non saír de aí".

Axudará a goleada conseguida fronte ao Langreo, porque "os seis goles sérvennos para coller confianza", asegura, aínda que "viñamos xerando xogo, ocasións e chegando a campo contrario aínda que non se vise reflectido".

Desde o seu posto de pivote, por diante da liña defensiva, Samu afirma encaixar perfectamente nas ideas que propón desde o banco Yago Iglesias. "A idea de xogo de saír xogando, ser protagonistas co balón, é unha idea que eu comparto e a gran maioría do equipo tamén, estamos moi contentos co míster e en comuñón nese sentido. Vémonos cómodos, é un xogo moi vistoso e fácil de xogar para min, todo o intre tes o balón que é o que che gusta", sinala.

O duelo na casa do Cayón será unha nova oportunidade para demostrar a tendencia á alza dos granates, un duelo no que Mayo espera seguir "sumando de tres en tres" coa que sería primeira vitcoria a domicilio.