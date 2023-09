Máis de 200 deportistas para a IX Carreira Popular Carneiro ó Espeto

O Concello de Moraña presentou a novena edición da Carreira Popular Carneiro ó Espeto.

A proba deportiva, consolidaria no calendario galego, celebrarase o vindeiro domingo 24 de setembro en Santa Lucía.

Segundo informaron na presentación, na que participaron directivos dos clubs organizadores Atletismo 9 Moraña e Moraña en Ruta xunto ao alcalde do municipio, Sito Gómez, son xa 220 os deportistas rexistrados.

As carreiras comezarán ás 10.30 horas coa categoría absoluta, coas distancias de 10 e 5 quilómetros, e desenvolveranse durante toda a mañá nas diferentes categorías de base con distancias adaptadas en función da idade dos corredores.

"En Moraña o deporte é unha referencia e vaino a ser aínda máis coa forte aposta que imos facer ao longo da presente lexislatura. Temos unhas instalacións deportivas de primeiro nivel, que imos seguir mellorando nos próximos anos, temos moita tradición de atletismo e uns grande clubs e acollemos numerosas probas de distintas prácticas deportivas ao longo de todo o ano que van contar cun apoio cada vez maior do Concello porque cremos firmemente no deporte e no seu valor social", sinalou no acto o alcalde.