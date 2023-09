O Pontevedra B rescata un punto da súa visita ao Rápido de Bouzas (1-1)

Once inicial do Pontevedra en Viveiro © Pontevedra Club de Fútbol - Cantera PCF

O Pontevedra B rescatou un punto este sábado fronte ao Rápido de Bouzas despois de empezar perdendo.

E aos 25 minutos xa puido o cadro vigués desde o punto de penalti, pero Carlos adiviñou o disparo do rival e mantivo a portería a cero ata o descanso.

Despois do paso polos vestiarios, os dous equipos saíron en busca da vitoria, pero foron os locais os que lograron inclinar a balanza ao seu favor no minuto 60 cun gol de Antón.

Quince minutos despois, o Pontevedra tivo a oportunidade máis clara de devolver as táboas ao marcador. Carlos Alonso viu vermella directa tras cometer penalti sobre un xogador granate, pero Brais detivo o disparo desde os once metros.

Cun xogador máis sobre o verde os de Jesús Ramos demostraron unha superioridade que non tardou en verse reflectida no luminoso. E así, no minuto 82, Toño atopou o premio para os seus e puxo o empate a un co que se alcanzou a conclusión.