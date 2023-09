Ence e o Club Tríatlon Poio unen forzas para promover a inclusión social no tríatlon e o atletismo

© Club Triatlón Poio

Ence, empresa líder na produción de celulosa e enerxía renovable, e o Club Tríatlon Poio formalizaron un acordo de colaboración no marco do #EncePlanSocialPontevedra 2023. Este convenio ten como obxectivo principal financiar e apoiar o "Proxecto de Inclusión Social para Tríatlon e Atletismo" presentado polo Club Tríatlon Poio, unha iniciativa que busca fomentar a práctica destes dous deportes e eliminar as barreiras económicas que poidan impedir a participación de persoas de diversos sectores da sociedade.

O "Proxecto de Inclusión Social para Tríatlon e Atletismo" é unha iniciativa innovadora e ambiciosa que ten como obxectivo facer que o tríatlon e o atletismo sexan máis accesibles para un público máis amplo. Para logralo, implementarase a gratuidade dos elementos necesarios para a práctica destes deportes, incluíndo material deportivo, inscricións a competicións e adestramentos. Ademais, levaranse a cabo actividades de promoción e sensibilización na comunidade local para fomentar a participación de persoas de todas as idades e condicións físicas.

Ence, comprometida co desenvolvemento sostible e a responsabilidade social corporativa, decidiu apoiar este proxecto como parte do seu compromiso coa comunidade de Pontevedra. A colaboración entre Ence e o Club Tríatlon Poio fortalecerá os lazos

entre o sector empresarial e o deportivo, demostrando unha vez máis que a unión de esforzos pode xerar un impacto positivo na sociedade.

O presidente do Club Tríatlon Poio, Carlos L. Sánchez, expresou o seu agradecemento polo apoio de Ence e destacou a importancia desta colaboración: "Este convenio con Ence representa un paso importante cara á inclusión social a través do deporte. Estamos emocionados pola oportunidade de ampliar o acceso ao tríatlon e ao atletismo na nosa comunidade e estamos seguros de que xuntos lograremos grandes avances neste sentido".

O convenio de colaboración entre Ence e o Club Tríatlon Poio é un exemplo de como as empresas poden contribuír ao desenvolvemento social e o benestar da comunidade. Ambas as dúas partes traballan xuntas para facer do tríatlon e o atletismo deportes máis

accesibles e rendibles para todos os habitantes de Pontevedra e a súa comarca.