Juan Antonio Saavedra, de rozar o récord do mundo na cualificación a ser sétimo na final do Mundial

Aspiraba ao máximo, pero non foi a competición de Juan Antonio Saavedra o Campionato do Mundo de Tiro Paralímpico celebrado estes últimos días en Lima, Perú.

Xa clasificado para París 2024, o tirador pontevedrés afrontaba a cita xa sen a presión de ter que buscar o pasaporte olímpico.

Primeiro fíxoo debutando na proba de R3 - Rifle 10 metros tendido, na que cun posto 17 na clasificación non puido meterse na pelexa polas medallas.

Era en todo caso unha toma de contacto, porque as súas esperanzas estaban postas no R6 - Rifle 50 metros tendido, proba na que gañou a prata en Londres 2012 e o bronce en Tokyo 2020.

Nesa categoría o certo é que non puido comezar mellor, xa que foi o mellor de todos os participantes na rolda clasificatoria, fixando un novo récord de España con 626,7 puntos e quedando a só un punto do récord do Mundo.

Juan Antonio Saavedra bate el récord de España de carabina tendido R6, en las eliminatorias del Mundial de #tiro paralímpico de Lima



El tirador gallego registró 626,7 puntos, a solo uno del récord del mundo#shootingpara #Lima2024 pic.twitter.com/IM0U4Czgr4 — FEDDF (@FEDEDDF) September 27, 2023

Con ese resultado aspiraba ao máximo este xoves na final, pero non tivo o seu mellor día tendo que conformarse coa sétima posición final, sendo eliminado tras a terceira rolda.