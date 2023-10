Nadia Zoltikova, concentrada coa selección nacional de loita para preparar o arranque de tempada

Concentración nacional feminina Sub-15 de loitas olímpicas © Federación Galega de Loita

A nova promesa da loita pontevedresa, Nadia Zoltikova (Club de Loita Pontevedra), participa ata o vindeiro domingo nunha concentración organizada polas Federacións Galega e Española de Loitas Olímpicas e D.A.

O lugar elixido para realizar esta actividade foi o Complexo Natural CEMAR de Mondariz, onde un total de 45 deportistas procedentes de 11 Comunidades Autónomas convivirán con referentes da loita nacional para formarse en seis sesións específicas de adestramento e tamén participar en actividades máis lúdicas escapando do tapiz de loita.

Para esta concentración, contan coa presenza da pontevedresa Lydia Pérez, mellor deportista da selección absoluta feminina cun bronce nos Xogos do Meditarráneo e campioa dos Xogos do Mediterráneo de Loita Praia; Ángeles Álvarez, técnica galega e adestradora do Club San Ignacio de Vigo); Teresa Méndez, seleccionadora nacional das categorías base; Rubén Méndez, técnico galego e técnico nacional de apoio); Marcos Miragay, seleccionador nacional Sub-15; e Pablo Pintos, seleccionador nacional Sub-20 e Sub-23 de Libre Olímpica.

Entre as participantes desta concentración estarán as galegas Zoltikova; Clara Corrochano (Club de Loita Lugo); Nela Sebio e África García (Club de Loita Keltoi de Vila de Cruces); Ana Ferro (Club Senín de Cambados); e Luciana Medina e Noelia Divos (Club San Ignacio de Vigo).

Este evento afianza o crecemento da loita galega a nivel nacional, deporte que ademais serve como ferramenta educativa, socializadora, inclusiva e referente educativo como medio de transmisión de valores, algo que hai uns anos brillaba pola súa ausencia.