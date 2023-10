Nerea Liste e Marta Fernández lideran a vitoria do Arxil ante o Barna (58-71)

Marta Fernández, no partido entre CB Arxil e Segle XXI no CTGD © Cristina Saiz

Nerea Liste, con 18 puntos, e Marta Fernández, con 17, foron as protagonistas da vitoria do Club Baloncesto Arxil sobre o Barna.

As pontevedresas, que era a primeira vez que se enfrontaban ás catalás, saíron a por o triunfo desde o inicio, pero foi no último cuarto cando estiveron realmente inspiradas e sentenciaron por 58-71.

Cun parcial de 0-10 comezou o partido o Arxil, aproveitando o apagamento ofensivo dun rival que aos poucos se foi entoando para enchufar un 12-5 co que se colocaba a tan só tres puntos do empate (12-15) e que se ampliaron a cinco ao final do primeiro cuarto (14-19).

Eran as de Mayte Méndez as que dominaban no marcador e aumentaban a diferenza de cando en vez, aínda que sempre seguidas moi de preto polo equipo local (26-33 ao descanso).

E foi precisamente tras o paso polos vestiarios cando as verdes desapareceron e comezaron a encadear erro tras erro dos que o Barna sacou partido para lograr empatar e así deixar todo por decidir nos instantes finais (50-51).

Pero o Arxil, liderado por Nerea Liste e Marta Fernández, converteuse nun todoterreo e arroyó por completo ao equipo catalán, que tan só puido anotar 8 puntos fronte aos 20 das verdes, sumando así o segundo triunfo do curso que lle permite recuperar sensacións (58-71).

Consulta as estatísticas nesta ligazón