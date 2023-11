O Poio Pescamar abrirá A Seca para seguir os oitavos de final de Copa da Raíña

Desde que rozou cos dedos o título en 2020, caendo na gran final, o Poio Pescamar non regresou a unha fase final da Copa da Raíña. Agora, tres anos despois, o pase á final a 8 do torneo está en xogo ante o mesmo rival, o Burela.

Unha eliminatoria a partido único e de máxima dificultade que o bombo deparou que se dispute na Mariña, lonxe da casa.

Por ese motivo, e aproveitando o festivo deste mércores 1 de novembro, o club conserveiro convocou á súa afección para seguir desde a distancia o encontro acudindo ao pavillón da Seca.

Os seguidores que ata alí achéguense poderán seguir o partido (18.30 horas) a través da pantalla do marcador do pavillón, un recinto que abrirá media hora antes do inicio.

Para lograr o pase á fase final o Poio Pescamar deberá deixar na cuneta o campión das últimas cinco edicións da Copa da Raíña, pero desde a entidade vermella confían nas súas posibilidades.