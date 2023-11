Primeira derrota dun Teucro que morre na beira fronte ao Lanzarote (28-29)

Partido de Primeira Nacional entre Teucro e Lanzarote en Príncipe Felipe © Cristina Saiz Partido de Primeira Nacional entre Teucro e Lanzarote en Príncipe Felipe © Cristina Saiz Santana, no partido de Primeira Nacional entre Teucro e Lanzarote © Cristina Saiz

A oitava consecutiva resistíuselle á Sociedad Deportiva Teucro, que perdeu este sábado en Príncipe Felipe a súa condición de invicto nun tolo e emocionante partido non exento de polémica e que se terminou decidindo nos instantes finais (28-29)

O vicedecano recibía o San José Obrero de Lanzarote, un teórico rival directo polos postos de honra, e mostrou caracter para sobrepoñerse a un terrorífico inicio de partido, aínda que acabou morrendo na beira.

Foi o cadro canario o que saltou mellor á pista, cun 0-3 de saída que obrigou a Irene Vilaboa a parar o choque antes do minuto 4. De pouco valeu. O Teucro tardou seis minutos en ver porta, cun gol de Xurxo Rivas, e o parcial en contra disparouse ata un demoledor 1-7.

A parte positiva é que faltaba un mundo de partido por diante, e aos poucos os azuis foron entrando en calor. Aínda así a defensa do Lanzarote seguía dificultando moito o labor, e pasado o ecuador do primeiro acto o banco local gastaba o seu segundo tempo morto (6-12).

Picando pedra os pontevedreses non se rendían e cun gol de Andrés nos instantes finais do primeiro tempo conseguían chegar ao descanso só tres abaixo (13-16). Chovía, pero menos.

A tendencia cara á remontada mantívose ao comezo do segundo acto, cando con dous goles consecutivos de Dzokic o Teucro empezaba a botar o seu alento no cocote do San José Obrero (16-17), aínda que o empate fíxose de rogar ata o 20-20.

O máis difícil estaba feito, faltaba dar o último paso, pero era o máis difícil. O duelo gañou en tensión cos visitantes aínda marcando a pauta con lixeiras vantaxes. Foi así ata o minuto 47, momento no que un gol de Daniel Vicente Pintus poñía por primeira vez por diante no partido o Teucro (25-24), consolidando despois o mando Eloy Krook.

Tocaba sufrir desde unha posición diferente para pechar o triunfo, e fíxoo o conxunto teucrista ata que unha exclusión de Xurxo Rivas con 28-27 no marcador volveu cambiar a tendencia.

Non chegaron a superalo os de Irene Vilaboa, fallando en ataque nos momentos decisivos, e aínda así mereceron máis, tras unha parada de Santana que daba o último balón para empatar. Non o permitiu a preja arbitral, que decretou uns polémicos pasos que acaban coas esperanzas locais. A vitoria era canaria.