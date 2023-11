Guèye goza de minutos no empate do Pontevedra B ante o Silva (0-0)

O Pontevedra B sumou este domingo na Grela un bo punto ante o Silva nun partido no que destacou o "re-debut" de Libasse Guèye.

As miradas estaban postas no regreso do senegalés aos terreos de xogo vestindo a elástica granate case seis meses despois do final da pasada tempada, polo que o adestrador do filial, Jesús Ramos, decidiu darlle minutos confirmando que, efectivamente, é un xogador máis para o filial.

En canto ao encontro, o Pontevedra B vai demostrando semana a semana que está a empezar a carburar e vai puíndo os erros que os tiña condenado nas anteriores xornadas, evitando ceder tanto en tarefas defensivas para puntuar.

A nota negativa púxoa Berni, que se tivo que retirar lesionado aos 22 minutos de xogo.

Consulta a acta do partido nesta ligazón