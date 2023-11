O Teucro dilapida seis goles de renda na pista do Gáldar e acaba perdendo sobre a bucina (29-28)

Sen apenas descanso tras o seu partido do pasado sábado en Vigo, a Sociedad Deportiva Teucro afrontou este luns unha nova xornada da Primeira Nacional na pista do Gáldar canario, nun duelo adiantado da xornada 14 para abaratar a viaxe da expedición pontevedresa.

Chegaba á cita o vicedecano tras dúas derrotas consecutivas, tres no últimas catro xornadas, que lle custaron o liderado, pero con ganas de recobrar o impulso perdido. Tivérono na súa man na súa visita a outro histórico do balonmán nacional, aínda que terminaron desperdiciando unha importante vantaxe e cedendo a poucos segundos do final para agravar a súa situación.

Tras uns primeiros minutos de tenteo, o conxunto pontevedrés foi o primeiro en pegar o estirón cun parcial de de 0-4 que obrigou os locais para parar o partido con 2-5 no marcador.

O electrónico aumentaría ata o 2-6 cun gol de Daniel Vicente Pintus pasado o minuto 10, pero nese momento o Galdar reaccionou e empuxado por unha exclusión teucrista e en só tres minutos lograda devolver a igualada (6-6) para volver empezar o partido.

Iniciábase nese momento un intercambio de golpes con vantaxe sempre para os de Irene Vilaboa salvo no 11-10, momento no que dous goles de Sergio Blond e outro de Caué abrían unha vantaxe de dúas tantos que se mantería ata o descanso (13-15).

Ao regreso desde vestiarios o Teucro pareceu saír disparado cara ao triunfo nun gran arranque. Dous tantos de Carmelo Álvarez, un de Eloy Krook e outro de Xurxo Rivas levaban a vantaxe aos seis goles nada máis retomarse o choque (13-19).

Foi un espellismo, xa que de novo, como no primeiro tempo, o Gáldar paraba o duelo cun tempo morto e retomaba o pulso. Fíxoo cun gol dun imparable Emiliano Villaverde (14 goles) cortando a hemorraxia e empezando a remar para tentar chegar con algunha opción ao final do choque.

Os azuis en principio controlaban a situación desde a súa vantaxe, mesmo cando se reduciu a só dúas tantos (20-22) ata que unha exclusión de Carmelo Álvarez a menos de nove minutos para o final cambiou definitivamente o signo do encontro. Aproveitouno o equipo canario para endosar un parcial de 3-0 (26-25) que lle poñía por diante despois de moitísimos minutos e entrando na fase decisiva.

O partido ía decidir nun detalle, e así foi. O Teucro entrou nos segundos decisivos buscando polo menos rabuñar un punto. Con 28-27 e a 10 segundos do final Caué recibía un bo balón ao pivote para empatar. Con todo o Gáldar estivo moi vivo para sacar rápido, cazar o Teucro nun mal balance defensivo e facer o definitivo 29-28 que deixaba aos pontevedreses co mel nos beizos e morrendo na beira.

Con este triunfo os de Irene Vilaboa quedan na cuarta posición a dous puntos de OAR, Reconquinsta e San José Obreiro Lanzarote, aínda que cun partido máis.